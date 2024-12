Le musée Nintendo à Kyoto : un monde dédié aux jeux et aux jouets

Les musées totalement insolites

Le musée Nintendo a ouvert ses portes à Kyoto, berceau de la célèbre firme. Il nous offre des expériences de jeu uniques tout en retraçant l’histoire de ses produits phares.

Le musée Nintendo a été inauguré en octobre 2024. Situé dans la ville d’Uji, dans la préfecture de Kyoto, il retrace l’histoire de la société depuis sa fondation en 1889 jusqu’à nos jours à travers des expositions de produits et des installations interactives. Le bâtiment (qui abritait autrefois l’usine Uji Ogura de Nintendo) a été rénové afin d’être ouvert au public.



Le musée se trouve près de la station Ogura, dans la préfecture de Kyoto. (© Nintendo)

Le rez-de-chaussée est consacré aux expériences interactives mettant en avant l’expertise numérique de l’entreprise, tandis que le premier étage abrite des expositions retraçant l’histoire des jeux et des jouets vendus par Nintendo au fil des décennies.

Un voyage dans l’histoire du jeu vidéo

En montant l’escalator vers le premier étage, les visiteurs sont accueillis par des répliques géantes de manettes suspendues au plafond : douze modèles, allant de la Family Computer (ou Famicom) de 1983, commercialisée à l’étranger sous le nom de Nintendo Entertainment System (NES), à l’actuelle Switch. Chaque manette est agrandie à neuf fois sa taille réelle.



Un étage expose toutes les consoles de jeu sorties au fil de l’histoire. (© Nintendo)

Sous chacune de ses manettes, des jeux d’époque sont exposés, incluant des versions japonaises et internationales, avec la possibilité d’écouter certaines musiques emblématiques que tous les fans reconnaîtront.



Les consoles et les jeux d’antan ne manqueront pas de raviver une certaine nostalgie. (© Nintendo)

Nintendo existait bien avant l’avènement du jeu vidéo. On peut ainsi admirer les jeux et les jouets traditionnels autrefois fabriqués par l’entreprise, et dont certains étaient déjà dotés de composants électroniques.



Les jeux et les jouets traditionnels issus de l’histoire de Nintendo. (© Nintendo)

Des classiques du jeu vidéo revisités

Le rez-de-chaussée abrite un espace avec différentes activités. À leur arrivée, les visiteurs reçoivent une carte chargée de dix pièces numériques, à utiliser pour jouer.



Un pass d’entrée chargé de pièces numériques. (© Nippon.com)

Cet espace revisite les produits emblématiques de Nintendo avec des technologies modernes, et ne ratons pas le coin qui expose des manettes considérablement agrandies des consoles à succès telles que la NES (1983), la Nintendo 64 (1996) et la Wii (2006). Ces manettes sont si grandes qu’il vous faudra jouer à deux : une personne contrôle la croix directionnelle tandis qu’une autre appuie sur les boutons A et B. Les mécanismes respectent les modèles originaux et permettent par exemple de faire courir Mario en maintenant B tout en dirigeant le personnage.



Jouez en duo avec une manette géante ! (© Nippon.com)

Une version agrandie du Game & Watch, la première gamme de consoles portables LCD de Nintendo sortie dans les années 1980, est également disponible. Deux jeux sont proposés : Ball, le tout premier, et Manhole, un succès ultérieur. Dans cette version, les joueurs utilisent leurs ombres pour contrôler le jeu.



Voici une manière inédite de jouer… (© Nippon.com)

La croix directionnelle révolutionnaire, si caractéristique des manettes Nintendo, a d’ailleurs fait sa première apparition sur le Game & Watch Donkey Kong. Son efficacité est telle qu’elle a perduré pour toutes les consoles du constructeur, jusqu’aux manettes actuelles de la Nintendo Switch.

Retour aux sources : cartes et jouets Nintendo

À ses débuts, Nintendo fabriquait des cartes de hanafuda, un jeu traditionnel japonais. Avant de se lancer dans le jeu vidéo, l’entreprise produisait également des cartes à jouer standard, des cartes de poésie hyakunin isshu ainsi que divers jouets particulièrement ingénieux.

Le musée propose par ailleurs une expérience interactive baptisée « Shigureden SP », où de grandes cartes hyakunin isshu sont projetées au sol. Les visiteurs, munis d’un appareil intelligent fourni sur place, peuvent associer les cartes en marchant dessus. Une activité parfaite pour se plonger dans les racines de Nintendo.



Jusqu’à 25 joueurs peuvent participer au jeu de paires hyakunin isshu. (© Nippon.com)



Les joueurs utilisent des appareils spéciaux fournis par le musée. (© Nippon.com)

Une autre activité, accessible sur réservation, permet de créer ses propres cartes hanafuda. Les visiteurs reçoivent un kit pour colorier et assembler une carte personnalisée avec leur motif préféré.

Des jouets phares de Nintendo sont également disponibles, comme l’« Ultrahand », un jouet de 1966 permettant d’attraper des objets à distance. Au musée, les visiteurs peuvent utiliser l’Ultrahand pour attraper des balles et les placer dans un tube, le tout devant un écran interactif.



Fabriquons des cartes hanafuda colorées… (© Nippon.com)



… ou attrapons des balles avec l’Ultrahand. (© Nippon.com)

On retrouve aussi des jouets électroniques comme le « Love Tester » de 1969, un appareil mesurant l’humidité des mains pour évaluer le « niveau d’amour » d’un couple. Une version revisitée propose des mini-jeux collaboratifs pour augmenter son score.



Testez votre niveau d’amour avec une version moderne du Love Tester. (© Nippon.com)

Enfin, des versions mises à jour de l’« Ultra Machine » (une machine de baseball domestique) et du « Zapper & Scope » (un jeu de tir) intègrent des personnages de Mario.



L’Ultra Machine, parfait pour décompresser (© Nippon.com)



Une nouvelle version du Zapper & Scope dans l’univers de Mario (© Nippon.com)

Valoriser le jeu et la créativité

Le musée abrite également le café Hatena Burger, où les visiteurs peuvent créer leur propre burger en choisissant parmi plus de 270 000 combinaisons possibles via leur smartphone. Des options pour les végétariens lacto-ovo (qui peuvent manger des œufs et du fromage) sont également proposées.



De nombreuses options sont disponibles au Hatena Burger. (© Nippon.com)

Dans une vidéo, Miyamoto Shigeru, directeur représentatif et éminent membre de Nintendo ayant notamment créé les séries Mario et Zelda, déclare :

« En plus d’un siècle, Nintendo a créé de nombreuses formes de divertissement. Bien que nos produits aient évolué avec le temps, notre objectif de divertir les familles reste inchangé. Le musée Nintendo reflète cet engagement envers le jeu et la créativité, deux valeurs fondamentales de notre entreprise. »



Le musée Nintendo accueille les visiteurs avec un environnement emblématique des jeux Mario. (© Nippon.com)

Informations pratiques

Adresse : 56 Kaguraden, Ogura-chô, Uji-shi, Kyoto-fu

Horaires : 10 h - 18 h (dernière entrée à 16 h 30)

Fermeture : les mardis (ou le mercredi suivant si le mardi est un jour férié) et durant les fêtes de fin d’année

Tarifs : Adultes (18 +) : 3 300 yens ; Adolescents (12 - 17 ans) : 2 200 yens ; Enfants (6 - 11 ans) : 1 100 yens ; Moins de 6 ans : gratuit

Réservation obligatoire : les billets sont vendus par tirage au sort trois mois à l’avance.

Les visiteurs déguisés ne sont pas admissibles

(Photo de titre : des manettes géantes pour jouer en duo au musée Nintendo. © Nippon.com)