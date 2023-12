Cinq snacks populaires des supérettes japonaises

Quand gourmandise rime avec plaisir

Les supérettes japonaises (konbini) comprennent plusieurs étagères remplies de snacks et friandises en tous genres, destinés à combler les petits creux de la journée. Nous vous présentons ici cinq des en-cas les plus populaires, aux goûts variés.

Pocky

Les Pocky sont probablement les plus célèbres en-cas du Japon. Ces petits biscuits fins en forme de barre tirent leur nom du bruit pokkin qu’ils font quand on les brise en deux. Les Pocky, ainsi que leurs cousins salés les Pretz, ont une journée qui leur est dédiée le 11 novembre : en effet, tous ces 1 alignés pour le 11/11 ne peuvent manquer de faire penser à la forme allongée de ces délicieux biscuits ! Ils sont distribués en Europe sous le nom de Mikado.

Black Thunder

Les Black Thunder, au chocolat et aux cookies éclatants, font également partie des gourmandises les moins chères des konbini (35 yens la barre chocolatée, soit environ 20 centimes d’euro). Ne se prenant jamais au sérieux, la marque met ironiquement l’accent sur son positionnement bon marché et populaire lors de la Saint-Valentin, tandis que les chocolats haut de gamme se disputent la vedette.

Jagarico

Vous trouverez les craquants bâtonnets de pommes de terre Jagarico alignés dans leur section dédiée, présentés dans des coupes à l’effigie de leur mascotte, une girafe, et dont les couvercles peuvent être facilement décollés. Ces petites bouchées, à la forme d’une frite et au croquant d’une chips, ont connu un franc succès dès leur lancement dans les années 1990, et les enfants adorent.

Garigari-kun

L’emballage des Garigari-kun, présentant un personnage doté d’une bouche immense, permet d’aisément distinguer ces glaces à l’eau dans un réfrigérateur. Le goût soda est le plus apprécié de tous, mais la marque a également fait sa renommée en proposant des variétés inattendues : la glace au potage de maïs de 2012 a connu un grand succès, mais celle aux spaghettis à la napolitaine, sortie deux ans plus tard, a fait un véritable flop. Les Garigari-kun sont également proposés dans de nombreux autres goûts : cola, clémentine, prune…

Kaki no Tane

Les Kaki no Tane sont constitués de fragments de crackers de riz (senbei) au goût de sauce soja et de piment accompagnés de cacahuètes. Ils prennent leur nom de leur ressemblance avec les graines (tane) de kaki. Un sondage en ligne mené par le fabriquant Kameda Seika à conduit à une modification du ratio crackers de riz/cacahuètes, qui est passé de 60/40 à 70/30 pour la nouvelle version de ce délicieux en-cas.

(Toutes les photos sont de Nippon.com.)