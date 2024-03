Un tribunal de Tokyo ordonne à l’État de remettre les cendres du gourou de la secte Aum à sa deuxième fille

Actualités



Asahara Shôko

Le 13 mars le tribunal du district de Tokyo a ordonné au gouvernement japonais de remettre les cendres et les fragments de cheveux d’Asahara Shôko à sa deuxième fille.

L’ancien gourou de la secte Aum avait été incinéré après son exécution par pendaison en juillet 2018 et l’État avait conservé les restes, une décision à laquelle s’était toujours opposée sa deuxième fille. Le ministère de la Justice a expliqué que les lui remettre présenterait un danger pour la sécurité publique car ils seraient sûrement utilisés par les successeurs ou les adeptes de la secte.

« Il n’existe aucun fondement pour affirmer que les restes seraient employés à mauvais escient », a déclaré la juge Koike Ayumi.

En juillet 2021 déjà la Cour suprême avait tranché en faveur de la deuxième fille, après le rejet des appels venant de sa quatrième fille d’une part, et de sa femme et de son second fils d’autre part.

Asahara Shôko, de son vrai nom Matsumoto Chizuo, avait été déclaré responsable de l’attentat au gaz sarin perpétré dans le métro de Tokyo le 20 mars 1995, causant la mort de 13 personnes. La secte avait également été impliquée dans l’assassinat de la famille d’un avocat en 1989 et une première attaque au gaz sarin dans la ville de Matsumoto en 1994.

La secte Aum a été rebaptisée Aleph en 1999 et compte aujourd’hui environ un millier de membres. L’organisation reste surveillée par les autorités.

(Extrait d’un article de Kyodo News, édité en français par Nippon.com)

Voir l’original en japonais sur le site de Kyodo News