Kishida Fumio a rencontré Gabriel Attal à Matignon

Le Premier ministre Kishida Fumio et son homologue français Gabriel Attal se sont entretenus à Matignon le 1er mai et ont convenu d’approfondir les relations bilatérales dans différents domaines dont l’économie, la sécurité et la culture.

Le dirigeant japonais a déclaré qu’il comptait solidifier ses liens avec le « partenaire d’exception » qu’est la France, en suivant la feuille de route qu’il s’est fixé jusqu’en 2027 et qui comprend entre autres le maintien de la sécurité dans la zone Indo-Pacifique et une coopération en matière de défense.

Il a par ailleurs offert à Gabriel Attal une poupée traditionnelle en bois kokeshi à l’effigie d’un personnage du manga Dragon Ball, et ce dernier a exprimé ses condoléances pour le décès de Toriyama Akira, en disant que de nombreux Français avaient grandi avec son œuvre.

Jeudi dans la journée Kishida Fumio prononcera un discours lors de la réunion du conseil ministériel de l’OCDE et rencontrera le président Emmanuel Macron. Il s’envolera le lendemain pour l’Amérique du Sud où il échangera avec les présidents brésilien et paraguayen.

