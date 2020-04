Décongestion des hôpitaux : la Nippon Foundation va accueillir 10 000 personnes aux symptômes légers

Actualités

Afin d'éviter une grave crise de saturation des hôpitaux du Japon en raison du grand nombre de personnes infectées par le Covid-19, la Nippon Foundation a annoncé préparer 10 000 lits pour les patients présentant des symptômes légers ou une absence de signes.

Le 1er avril, face au nombre croissant de personnes contaminées par le coronavirus Covid-19 au Japon, les experts ont fait part de leur crainte concernant une saturation des hôpitaux par manque de place. Afin de laisser la priorité aux patients les plus sévères, notamment dans les régions les plus touchées comme Tokyo, Osaka, Aichi, Kanagawa et Hyôgo, le gouvernement a appelé deux jours après à réquisitionner des hôtels pour y prendre en charge les patients les plus légèrement atteints ou ne présentant aucun symptôme.

C’est pour accompagner cette initiative que la Nippon Foundation vient d’annoncer la préparation de trois lieux d’accueil du même type pour environ 10 000 personnes : leur gymnase Para Arena dédié aux parasports et le Musée maritime, tous deux situés à Tokyo (1 200 lits au total), ainsi que l’ancien institut de recherche de Tsukuba, dans la préfecture d’Ibaraki (9 000 lits). Des installations y seront également prévues pour le personnel soignant.

En coopération active avec le gouvernement métropolitain de Tokyo et le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, la Nippon Foundation compte assumer la responsabilité de tous les coûts engendrés par ces opérations. « Espérons que nous n’ayons pas à utiliser toutes ces installations, mais il est impératif de s’équiper le plus efficacement possible face à toutes les situations. C’est pourquoi j’ai pris cette décision », s’est exprimé Sasakawa Yôhei, président de la Nippon Foundation.

(Photo de titre : Jiji press)