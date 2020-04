Une brasserie de saké met en vente des bouteilles de liqueur à 77 % pour compenser le manque de solutions hydro-alcooliques

Actualités

En pleine lutte contre le coronavirus, le Japon commence à souffrir d’une pénurie de solutions hydro-alcooliques pour se désinfecter les mains. Face à cela, la brasserie de saké Sasaichi de la ville d’Ôtsuki, dans la préfecture de Yamanashi, procède depuis le 21 avril à une vente de ses boissons à 77 % de teneur en alcool. Un grand nombre de clients ont fait la queue pour en acheter, en s’assurant bien de respecter une distance suffisante entre eux.

Par ailleurs, au milieu du mois d’avril, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales avait fait savoir aux hôpitaux du Japon qu’il était possible d’utiliser un alcool avec un degré compris entre 70 et 83 % pour pallier le manque de solutions hydro-alcooliques. (Voir notre article lié)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]