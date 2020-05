La mairie de Tokyo et le Rainbow bridge changent de couleur selon l’évolution de l’épidémie

Actualités

La capitale nippone a trouvé un moyen de grande envergure pour avertir les habitants sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus dans la ville. Depuis le 25 mai et la levée de l’état d’urgence dans tout le pays, la mairie de Tokyo et le Rainbow bridge s’illuminent avec des couleurs qui changent selon deux cas particuliers. Ainsi, on observera les couleurs de l’arc-en-ciel si le nombre de contaminations quotidiennes reste bas, comme actuellement. Mais s’il atteint 50 et plus (ce qui était le cas presque tous les jours de la fin mars jusqu’au début du mois de mai), les deux édifices se teinteront de rouge.

