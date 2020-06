Mise en place de 10 000 tests sérologiques au Japon pour rechercher des anticorps au Covid-19

Actualités

Des tests sérologiques permettant de détecter la présence d’anticorps du Covid-19 ont débuté le 1er juin dans trois arrondissements de Tokyo. Il s’agit de Nerima, Itabashi et Toshima. Un panel de 1 000 personnes a été choisi dans chacune de ces zones pour les prises de sang.

Cette opération a également commencé dans la préfecture de Miyagi, au nord-est du Japon, et elle débutera à Osaka deux jours plus tard. Au total, 10 000 examens seront effectués dans le but de suivre l'évolution de l'épidémie.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]