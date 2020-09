Une scène typique de la saison automnale japonaise : la dégustation gratuite de « sanma » grillé

Actualités

Le balaou du Pacifique, ou sanma, est l’un des poissons qui symbolisent le plus la saison automnale japonaise. Mais si la quantité de prises baisse d’année en année, notamment à cause de la surexploitation, l’actuelle crise sanitaire et économique a ajouté un poids supplémentaire à la mauvaise pêche.

De même, les événements festifs liés à la dégustation gratuite de sanma grillé, très populaires sur l’Archipel, sont pour la plupart annulés. L’un d’entre eux a malgré tout pu se tenir le 27 septembre dans la ville de Natori, dans la préfecture de Miyagi au nord-est du pays. La scène est typique de l’automne au Japon.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]