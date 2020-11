Le diamant du mont Fuji est apparu !

Actualités

Le 15 novembre, du haut de la tour Sunshine 60 à Tokyo, les visiteurs ont pu admirer « le diamant du mont Fuji ». Ce phénomène optique se produit lorsque le soleil se couche juste au-dessus du sommet de la montagne la plus sacrée du Japon. Ce spectacle n’est observable que quelques fois par an, plutôt en octobre - novembre et en février.