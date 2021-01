Premier test d’admission aux universités japonaises en plein état d’urgence sanitaire

Actualités

Le samedi 16 janvier a débuté l’examen commun d’entrée aux universités japonaises. Cette année est particulière pour deux raisons.

D’une, l’introduction d’un tout nouveau système de test, notamment concernant l’épreuve de japonais et de mathématiques. Les candidats seront en effet soumis à davantage de questions ouvertes afin de développer leurs réflexions, alors que la méthode du QCM était jusqu’alors en vigueur.

De deux, les mesures de sécurité sanitaire, où comme le montre la vidéo prise à l’Université de Tokyo, la distanciation sociale et le port du masque sont de mise. La capitale et dix autres préfectures du pays sont actuellement soumises à l’état d’urgence jusqu’au 7 février, renforçant encore plus la vigilance.

Environ 530 000 personnes ont passé les examens.

