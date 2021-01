L’état d’urgence sanitaire au Japon est étendu à Osaka, Kyoto et cinq autres régions

Actualités

Le mercredi 13 janvier, le Premier ministre Suga Yoshihide a annoncé l’extension de l’état d’urgence sanitaire à sept autres préfectures du Japon, jusqu’au 7 février. Il s’agit de Kyoto, Osaka, Hyôgo, Aichi, Gifu, Fukuoka et Tochigi.

Le 8 janvier déjà, l’état d’urgence avait été lancé à Tokyo et trois de ses préfectures environnantes, à savoir Chiba, Saitama et Kanagawa.

Cette situation concerne ainsi 11 préfectures parmi les 47 du pays, ceci afin de faire face à la hausse inquiétante du nombre d’infections au coronavirus et éviter à tout prix l’engorgement des hôpitaux.

Parmi les directives principales (non contraignantes mais fortement demandées), la fermeture des commerces et des lieux de restauration après 20 h, le télétravail dans la mesure du possible, et la limitation des déplacements non nécessaires en journée comme en soirée.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]