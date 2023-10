Un journal en « soba » : les nouvelles fraîches de Nagano à lire puis à manger !

Le Japon en photos

Actualités

L’illustre journal de Nagano, le Shinano Mainichi, a fêté ses 150 ans. Et il tenait à marquer le coup et les esprits. Le 18 octobre, pour commémorer le 150e anniversaire de sa fondation, le quotidien a publié un « journal soba ». Les inscriptions utilisant de l’encre comestible présentes sur chaque soba, de type Shinshû (nouilles sèches), permettent au lecteur d’en apprendre davantage sur les mille et une merveilles que la préfecture de Nagano a à offrir. Chaque sachet, qui contient 180 g de soba, imite les codes et la forme d’un « journal » et est vendu au prix de 2 000 yens (12 euros).

Mais guère de scoop pour le lecteur. « Oyé, Oyé ! Les bonnes nouilles / nouvelles bien fraîches (麵/面) de la préfecture de Nagano ». 15 nouilles : 15 nouvelles.

On peut notamment lire « École d’alpinisme à 3 000 mètres d’altitude. Aucun sommet dans la vie ne vous fera plus peur. » « En ville, c’est un peu à qui aura la maison la plus haute, mais la mienne est située tellement haut qu’on la voit à peine... » et de nombreux autres messages de ce type.

Bien sûr, après avoir lu les inscriptions sur les soba, bon appétit ! Parfumées et de bonne consistance, ces nouilles sont produites en collaboration avec l’association coopérative Shinshû Soba. Après ébullition, à la manière de messages éphémères, les inscriptions disparaissent. Ce journal pas comme les autres est actuellement en vente à la maison-mère de l’entreprise de la ville de Nagano et dans une boutique locale du quartier tokyoïte de Ginza.



Des nouvelles fraiches présentant la préfecture de Nagano imprimées sur 15 soba composant le journal Shinano Mainichi. Le « quotidien » n’a été publié qu’à 100 exemplaires.

(Photos de Nippon.com)