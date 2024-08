Les délices de Niigata à déguster au cœur de Tokyo

Le Japon en photos

Actualités

Avec l’inscription des mines d’or de l’île de Sado sur la liste du patrimoine culturel mondial de l’Unesco le mois dernier, la préfecture de Niigata est aujourd’hui à l’honneur comme site touristique. Nous vous présentons ici son magasin pilote de Ginza à Tokyo.

Véritable paradis des gourmets, non seulement grâce au riz — dont elle est la principale productrice du Japon —, la préfecture de Niigata offre aussi toute une gamme de saké locaux et une grande variété de poissons. Ses pièces artisanales, comme la coutellerie et les objets en métaux, sont également très appréciées. Le magasin pilote « THE NIIGATA, centre d’informations sur Niigata à Ginza », chargé de présenter les attraits de Niigata à Tokyo, a ouvert ses portes dans la capitale le 8 août.

Le saké japonais fait bien entendu partie des spécialités de Niigata, terre à riz. Un sommelier numérique vous propose sur tablette les marques de saké convenant à votre humeur du jour.



Au rez-de-chaussée et au premier étage, des boutiques. Un espace événementiel au troisième niveau, un restaurant au huitième et un centre de conseil pour déménager dans la préfecture en sous-sol.



Le rayon alimentation, avec légumes, viandes et poissons

Plus de mille articles, produits agricoles, maritimes et articles d’artisanat, sont en vente dans le magasin. Vous y trouverez dix variétés de boulettes de riz onigiri confectionnées à la main avec la célèbre marque de riz koshihiri de Uonuma. Trois cents sortes de saké, dont des crus mythiques difficilement disponibles en dehors de la préfecture, y sont présentées et une dégustation payante est offerte pour 32 de ces marques.



Le stand de dégustation des variétés de saké

Dans le restaurant, vous pourrez savourer des plats mettant en valeur les spécialités alimentaires de Niigata, servis dans de la vaisselle et avec les couverts issus de l’artisanat traditionnel de la préfecture. Des événements sur les sites célèbres de la préfecture de Niigata, comme les mines d’or de l’île de Sado, ou consacrés à la culture traditionnelle de la région, sont organisés de manière périodique dans l’espace événementiel. Nous vous conseillons de vous y rendre avant de planifier votre voyage.



Le menu du restaurant. Les ingrédients comme la vaisselle et les couverts, tout est produit à Niigata.



Un débat organisé sur le thème du sauna et du kayak sur les plages de Niigata

THE NIIGATA Ginza Niigata Jôhôkan (Centre d’informations sur Niigata à Ginza)

Adresse : 5-6-7 Ginza, Chûô-ku, Tokyo

Accès : station Ginza (lignes Ginza et Marunouchi)

Site officiel : https://the-niigata.jp/ (disponible en français)

(Photos et texte : Nippon.com)