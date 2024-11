Pokémon et l’artisanat traditionnel japonais : une exposition insolite à Tokyo

Le Japon en photos

Actualités

Une exposition mêlant l’artisanat traditionnel japonais avec les personnages de l’univers Pokémon s’est ouverte dans un complexe ultra-chic du centre de Tokyo.

Depuis le 1er novembre, le complexe Azabudai Hills, à Tokyo, propose une exposition originale dévoilant des personnages de l’univers Pokémon sublimés par l’artisanat nippon, tel que la céramique, l’orfèverie et la teinture.

L’évenement baptisé Pokémon x Kôgeiten – Bi to waza no daihakken (« Pokémon et l’artisanat - une grande découverte de l’esthétique et de la technique ») présente quelque 80 pièces fabriquées par 20 artisans, dont des jeunes créateurs et des personnalités nommées Trésors nationaux vivants.



Une broche pour ceinture de kimono (obidome) à l’apparence de Noctali, fabriquée par Katsura Morihiro. Nommé « Trésor national vivant », avec plus de 50 ans de carrière, Katsura a signé ici sa première œuvre issue du monde des Pokémon.



Le Pokémon Florizarre, conçu par le céramiste Imai Sadamasa, qui réalise habituellement des pièces liées à la vie marine.



(à partir de la gauche) L’orfèvre Yoshida Taiichirô a créé Aquali, Évoli, Voltali et Phyllali en imbriquant jusqu’à 10 000 pièces de métal entre elles.



Tsuboshima Yuki a fabriqué le personnage métallique de Minisange de manière à pouvoir le faire évoluer en Bleuseille puis en Corvaillus (de gauche à droite)..



Les Pokémon et motifs colorés de ce kimono ont été réalisés par Shiroma Eiichi à partir de la technique de teinture du style traditionnel des îles Ryûkyû (aujourd’hui Okinawa).



Cet espace doré créé par Sudô Reiko est composé de 900 tentures en dentelle aux motifs de Pikachu et de fleurs.



Un café spécialement ouvert pour l’occasion propose un menu conçu avec la collaboration de plusieurs créateurs artistiques. Ici, un croque-monsieur accompagné d’une variété de desserts mettant les Pokémon à l’honneur.

L’exposition se tient dans l’Azabudai Hills Gallery jusqu’au 2 février 2025. Elle sera également organisée à Nagoya, Nagasaki et Hachinohe dans le courant de l’année prochaine. Voir toutes les informations sur le site officiel : https://kogei.pokemon.co.jp/en/

(Photo de titre : des tasses et des tuiles au motif de Pikachu, créées par Kuwata Takurô. Toutes les photos sont de Nippon.com. Les Pokémon © 2024 Pokémon, © 1995–2024 Nintendo/Creatures Inc./Game Freak Inc)