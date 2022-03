Dans un Japon paisible, des volontaires demandent à partir se battre pour l’Ukraine et rejoindre la légion internationale

Actualités



Un civil s’entraîne à envoyer un cocktail molotov pour se défendre contre l’invasion russe, à Jytomyr, le 1er mars (REUTERS/Viacheslav Ratynsky).

TOKYO (Reuters) - Kurogi Keiichi est l’une de ces personnes qui se sont portées volontaires pour aller rejoindre la « légion internationale » en Ukraine, après l’appel du président Zelensky.

Ce Japonais de 39 ans, employé dans une entreprise au sud-ouest du pays, a contacté l’ambassade d’Ukraine à Tokyo lundi 28 février pour annoncer sa décision d’aller se battre, mais celle-ci a refusé son aide, expliquant que l’homme manquait d’expérience militaire.

Selon le quotidien Mainichi Shimbun, à la date du 1er mars, c’était déjà 70 Japonais — dont 50 membres des forces d’autodéfense (FAD) et deux vétérans de la Légion étrangère française — qui avaient demandé à partir en Ukraine.

« Tous ceux qui veulent combattre doivent impérativement avoir déjà reçu un entraînement spécialisé ou faire partie des FAD », a déclaré l’ambassade. Sur son compte Twitter, l’organisme a annoncé qu’il cherchait des volontaires ayant des compétences en médecine, informatique, communication ou gestion des incendies.

D’un autre côté, le gouvernement japonais a demandé à ses ressortissants en Ukraine de quitter le pays, et à ceux qui veulent s’y rendre de s’abstenir coûte que coûte, quel qu’en soit la raison. L’ambassade japonaise à Kiev a de même été fermée temporairement.

Par ailleurs, le Japon a annoncé qu’il comptait accepter les réfugiés ukrainiens sur son territoire.

La situation à l’est de l’Europe provoque en effet une multitude de réactions de soutien de la part des Japonais. Aux rassemblements qui ont eu lieu le week-end dernier à Tokyo pour protester contre l’invasion russe et demander la protection du peuple ukrainien s’ajoutent les dons d’argent extrêmement nombreux venant de plus de 60 000 personnes. L’ambassade d’Ukraine a déjà reçu quelque 2 milliards de yens (15,65 millions d’euros), un montant redistribué aux ONG et autres organismes prenant part à l’aide internationale.

Seki Ryôga, un étudiant en informatique à Osaka, a par exemple fait don la totalité de son salaire mensuel, qui est de 100 000 yens (780 euros).

« Il y a beaucoup de gens comme moi, ici, qui veulent agir, même si c’est de manière indirecte », expliquant que c’est la première fois qu’il offre autant d’argent et que c’est la somme maximum qu’il pouvait transférer en une fois par sa banque.

(Version française de Nippon.com)