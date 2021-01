Un nouveau venu au paradis des pandas au Japon : trouvons-lui un nom !

Actualités

Le parc Adventure World, dans la préfecture de Wakayama, est le paradis des amoureux des pandas, et ils ne seront pas déçus avec ces nouvelles images d’un bébé de deux mois, venu au monde le 22 novembre dernier. Un appel pour lui trouver un nom a été lancé.

Le petit a beau faire partie de l’espèce des pandas géants, il ne pèse pour l’instant que 2,9 kg, pour 56 centimètres. Il a pour la première fois ouvert ses yeux le 7 janvier et commence à peine à remuer l’avant du corps.



(Photo avec l’aimable autorisation du parc Adventure World)

Sa maman n’est autre que Rau Hin, célèbre dans l’Archipel car elle est mère d’une très grande fratrie. Le papa quant à lui, est encore plus fameux. Il s’agit de Ei Mei, qui est père pour la seizième fois et devient le plus vieux panda du monde à se reproduire. (Voir notre article lié : Les pandas au Japon : un boom rendu possible grâce à la Chine)

Le parc Adventure World a lancé « un appel au nom » car le bébé panda n’est en a pas encore. Les suggestions sont bienvenues jusqu’au 23 février (voir le lien en japonais ici).

(Article à l’origine publié sur The Page du 22 janvier 2021, et édité par Nippon.com)