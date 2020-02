Le coronavirus anéantit la première célébration de l’anniversaire de l’empereur du Japon

Actualités

Il n’y aura pas de célébration publique liée à l’anniversaire de l’empereur cette année. L’Agence de la maison impériale a annoncé qu’en raison de l’épidémie de coronavirus qui a récemment atteint le Japon, l’événement tant attendu du 23 février est annulé. Il était prévu que pour le jour de son soixantième anniversaire, l’empereur Naruhito se montre aux yeux de son peuple sur le balcon du palais impérial. Il est censé y apparaître trois fois dans la matinée aux côtés de l’impératrice Masako ou encore du prince Akishino, son frère.

Des dizaines de milliers de spectateurs s’étaient préparés à acclamer leur souverain pour son tout premier anniversaire depuis qu’il a été intronisé le 1er mai 2019. Mais pour ne pas risquer une éventuelle propagation du virus, actuellement responsable de plus de 1 700 décès et 70 000 personnes infectées, il a été considéré plus prudent cette fois-ci de supprimer la tradition annuelle. Les rituels privés qui se tiennent à l’intérieur de la résidence de l’empereur seront néanmoins effectués.

Le 23 décembre 1996, la rencontre du peuple avec le précédent empereur Akihito pour son anniversaire avait également été annulée à cause de la crise des otages de l’ambassade du Japon au Pérou qui s’était déroulée sur quatre mois à partir du 17 décembre.

