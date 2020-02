Masques et désinfectants à disposition : place à la prudence pour les examens universitaires au Japon

Actualités

Au Japon, la seconde période des examens d’admission à l’université se déroule en prenant les plus grandes précautions face à l’épidémie de coronavirus. Les futurs étudiants et les examinateurs sont ainsi invités à porter des masques sanitaires et à se désinfecter les mains avec les produits mis à disposition à l’entrée des salles.

Des masques sont aussi distribués dans certains établissements pour les candidats qui ne peuvent s’en procurer. Les ruptures de stock sont en effet fréquentes dans les supérettes et les pharmacies du pays. Et pour les étudiants qui ont été infectés par le virus, certaines universités remboursent la moitié voire la totalité de la somme payée pour l’inscription aux épreuves (qui est de 17 000 yens, soit 140 euros environ).

Selon les dernières informations (26 février au matin), l’épidémie a contaminé plus de 77 000 personnes en Chine et s’est propagée dans 39 pays où elle y a touché presque 3 000 personnes. Parmi elles, plus de 800 Japonais, dont la plupart se trouvaient sur la paquebot Diamond Princess qui a débarqué des passagers au port de Yokohama. Le taux de mortalité avoisine les 2 % et la grande majorité des malades décédés sont des personnes âgées.

