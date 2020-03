« Je suis allergique au pollen » : contre la peur du coronavirus, des badges pour éviter les malentendus au Japon

Actualités

Alors que l’épidémie de coronavirus est toujours très vivace au Japon, tousser dans les transports peut rapidement attirer les regards et inquiéter les autres passagers, même si la toux peut avoir bien d’autres causes.

Pour faire face à cette gêne et éviter tout malentendu, la boutique « Epilyri » de la ville de Kawasaki propose des badges et des porte-clés où il y est écrit, « Je suis allergique au pollen » ou « Ma toux n’est pas contagieuse, je fais de l’asthme ». Accompagnées d’un dessin, ces petites insignes rencontrent un franc succès, avec plus d’une trentaine vendue par jour.

« Même en mettant un masque, on peut être dérangé par le regard des autres. On finit par se sentir désolé », explique la gérante du magasin, Miwa Makino.



Les deux badges du haut : « Je suis allergique au pollen ». En bas : « Ma toux n’est pas contagieuse, je fais de l’asthme ». 500 yens le badge, et 900 yens le porte-clé.



Miwa Makino, la gérante de la boutique « Epilyri », dans la ville de Kawasaki

À la fin du mois de février, dans le métro de la ville de Fukuoka, un passager avait appuyé sur le bouton d’arrêt d’urgence après avoir vu une personne tousser, causant ainsi de nombreux retards des transports. Ce genre de désagrément pourra-t-il être évité avec ces badges ?

Le dernier bilan du coronavirus au Japon (à la date du 12 mars à 15 h heure locale) est de 1 337 personnes contaminées (dont 696 sont ex-passagers et membres d'équipage du paquebot), dont 24 (7) sont décédées.

