La nouvelle gare de Harajuku est ouverte, l’ancien édifice en bois nous dit adieu

La nouvelle gare de Harajuku s’est ouverte le 21 mars au petit matin. Le fameux quartier de la mode des jeunes de Tokyo se dote ainsi d’un nouveau bâtiment bien plus adapté que l’ancien aux normes de sécurité sismique et anti-incendie.

La gare étant proche du Stade Olympique qui accueillera les prochains Jeux, l’une des principales raisons des travaux de rénovation était aussi de désengorger l’afflux des personnes empruntant le train au quotidien (environ 75 000 en moyenne en 2018), et notamment les visiteurs étrangers.

Ainsi, la taille du nouvel édifice est quatre fois supérieur à son prédecesseur. Les ascenseurs et les espaces des portiques sont aussi plus larges, tout comme les toilettes.

L’ancienne gare sera détruite après les Jeux olympiques. Elle date de 1924, presque centenaire, et se trouve être la plus ancienne gare en bois des chemins de fer (Japan Railway) de Tokyo. Son toit à pignons recouvert de lames de cuivre gris-bleu et sa tour centrale aux allures de beffroi et de façades à colombage en font une bâtisse hors du temps, particulièrement remarquable dans ce quartier branché de la capitale.

