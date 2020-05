L’état d’urgence levé dans dans une grande partie du Japon

Actualités

Le Premier ministre Abe Shinzô a tenu une conférence de presse le jeudi 14 mai où il a annoncé la levée de l’état d’urgence dans 39 des 47 préfectures du Japon. Il a appelé à reprendre étape par étape les activités sociales et économiques tout en gardant une grande vigilance vis-à-vis de l’épidémie de coronavirus.

Les 8 préfectures restantes sont celles présentant le plus grand risque de propagation du Covid-19. Il s’agit de Tokyo et trois de ses préfectures environnantes, à savoir Kanagawa, Chiba et Saitama, ainsi que la région du Kansai, comprenant Osaka, Kyoto et Hyôgo, et enfin la préfecture de Hokkaidô, au nord de l’Archipel, où le nombre total de contaminations est important.

Le dirigeant japonais a toutefois expliqué que la situation de ces 8 préfectures sera remise à l’étude le 21 mai pour une éventuelle levée de l’état d’urgence, prévu à l’origine pour durer jusqu’au 31 mai. Actuellement, les gouverneurs de chacune de ces préfectures peuvent demander fortement à leurs habitants, mais non les obliger, à fermer leurs commerces et bureaux et à rester chez eux. Chaque résident est ainsi prié de limiter ses sorties et travailler chez soi.

La décision de lever l’état d’urgence dans 39 préfectures s’est faite en se basant sur deux critères, la tendance à la baisse du nombre d’infections dans ces zones, et un ratio inférieur à 0,5 contamination pour 100 000 personnes sur la dernière semaine. Cependant, « une reprise des activités à grande échelle augmente le risque d’une nouvelle épidémie. Un état d’urgence pourrait être déclaré à nouveau », a prévenu Abe Shinzô. C’est pourquoi le télétravail reste la priorité, et des lieux clos et étroits tels que les bars ou karaokés sont à éviter.

