Un saké composé d’ingrédients 100 % français en vente dans l’Hexagone et au Japon

Une brasserie japonaise de saké basée en banlieue parisienne a développé un produit uniquement composé d’ingrédients français, dans le but de populariser davantage cette boisson dans l’Hexagone. L’établissement du nom de Wakaze, dont le siège se trouve dans la ville de Tsuruoka (préfecture de Yamagata), a ainsi fabriqué son saké l’automne dernier en utilisant du riz, de l’eau et de la levure made in France.



La brasserie de saké Wakaze, située en banlieue parisienne

« Nous nous efforçons de préparer un alcool doté d’une forte saveur douce et amère, qui puisse posséder un certain caractère aux côtés de la cuisine française, qui a un goût très prononcé », explique Inagawa Takuma, le directeur de Wakaze, qui est venu s’installer en France l’année dernière.

L’une des particularités de ce saké est la présence d’une eau dure, bien plus concentrée en minéraux dissous comme le calcium et le magnésium que l’eau douce utilisée au Japon. « Je veux en faire le saké le plus bu de France », dit Inagawa Takuma.



Inagawa Takuma, directeur de la brasserie de saké Wakaze

Si la crise du Covid-19 a provoqué de nombreuses fermetures de restaurants et boutiques en France, il est possible de se procurer la boisson de Wakaze via des commandes en ligne. Un grand restaurant parisien aurait d’ailleurs déjà décidé de la mettre à son menu.

Ce saké est également disponible depuis le 15 mai sur l’Archipel.

