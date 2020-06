Tokyo lance une alerte sanitaire suite à la hausse du nombre de cas de contaminations le 2 juin

Actualités

Avec 34 cas confirmés de contaminations au Covid-19 à Tokyo le mardi 2 juin, une alerte sanitaire a été lancée dans la capitale. La gouverneure Koike Yuriko a demandé aux habitants de faire preuve d’une extrême vigilance, notamment le soir s’ils se rendent dans des quartiers animés. Les endroits à forte promiscuité comme les bars ou les restaurants de type izakaya sont en effet à aux risques d’infections.



La gouverneure de Tokyo Koike Yuriko en conférence de presse le 2 juin

Cela faisait plus de deux semaines que le nombre quotidien de personnes testées positives à Tokyo était inférieur à 20 (avec une exception le 29 mai, où 22 cas ont été enregistrés). La baisse radicale des contaminations avait d’ailleurs été le critère déterminant à la levée de l'état d’urgence le 25 mai, et depuis le 1er juin, la métropole était rentrée dans la deuxième étape de reprise graduelle des activités avec une réouverture massive des commerces et autres établissements.

Aucune nouvelle restriction n’a toutefois été émise pour l’instant.

Allant de pair avec l’appel lancé par la gouverneure, la mairie de Tokyo et le Rainbow bridge se sont illuminés en rouge, afin de sensibiliser chacun à la prudence.



Le Rainbow bridge s’est illuminé en rouge avec la hausse du nombre de cas le 2 juin.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]