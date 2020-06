Toshiba développe un incroyable système de sous-titrage simultané des cours en ligne

Actualités

La firme japonaise Toshiba a développé un système qui retranscrit en temps réel les propos de l’enseignant lors des cours donnés en ligne. Les élèves et étudiants qui suivent la classe de chez eux en vidéo verront les sous-titres simultanés s’afficher sur leur écran d’ordinateur ou de smartphone, et pourront les sauvegarder pour revoir le cours ultérieurement.

De nombreux écoles et universités ont introduit les classes en ligne suite à la fermeture des établissements en raison de la crise du Covid-19, mais elles ont pu rouvrir depuis la fin de l'état d’urgence à la fin du mois de mai.

Il est important que le Japon, pays soumis fréquemment aux catastrophes naturelles (séismes, typhons, tsunami…) et plus récemment à l'épidémie de coronavirus, puisse se préparer à affronter l’avenir en créant des environnements qui permettent de pénaliser le moins possible les habitants devant rester chez eux par nécessité.

Les mauvaises conséquences engendrées par ces éventuelles situations sur un domaine comme l'éducation par exemple pourront sans doute être limitées en développant de manière optimale les cours en ligne.

Toshiba prévoit de conduire des tests de vérification de leur nouveau système de sous-titrage avec les universités Keiô et Hôsei, toutes deux à Tokyo, dans l’optique de le rendre totalement effectif d’ici un an au plus tôt.

