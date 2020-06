Vaccin contre le Covid-19 au Japon : lancement des premiers essais cliniques pour un développement rapide

Actualités

Pour la première fois au Japon, les essais cliniques pour un vaccin contre le Covid-19 ont débuté le 30 juin. Ils sont menés par la société pharmaceutique AnGes Inc, une start-up créée par l’Université d’Osaka et basée à Ibaraki, dans la préfecture d’Osaka. Elle avait commencé à développer le produit au mois de mars en collaboration avec le laboratoire de l’université, qui avait tout d’abord été appliqué à des animaux.

Le gouvernement met actuellement en place des moyens sans précédent à la production du vaccin pour au moins 200 000 personnes, afin de pouvoir être armé face à l'éventuelle apparition d’une deuxième vague d'épidémie dans l’Archipel.

Selon AnGes Inc, les tests seront tout d’abord effectués sur un panel de 30 participants au Centre hospitalier universitaire de l’Université municipale d’Osaka, pour monter à 500 en octobre. L’objectif étant d’obtenir le plus rapidement possible une autorisation de mise sur le marché.

Le vaccin dont il est question est un « vaccin à ADN », jamais développé pour les humains (mais existant déjà pour les animaux). Les participants se feront injectés une partie de l’ADN reproduit du coronavirus afin de développer une immunité. Certains avantages de ce type de vaccin sont loin d'être négligeables dans une telle urgence sanitaire, comme la sécurité, car il n’y a pas besoin de cultiver le virus lui-même, et la rapidité de développement ainsi qu’un coût très bas.

Dans le monde, ce sont la Chine, les États-Unis et certains pays d’Europe qui mènent la course afin de trouver un vaccin contre le coronavirus. La France est également en train de mettre au point un vaccin à ADN avec l’institut Sanofi Pasteur.

