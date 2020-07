Réouverture de Tokyo Disneyland, sans les parades et avec de nombreuses règles sanitaires

Actualités

Le parc Tokyo Disneyland/DisneySea a rouvert ses portes le 1er juillet, après quatre mois environ de fermeture suite à l'épidémie de Covid-19. Les règles sanitaires restent toutefois de mise.

La température corporelle est mesurée à l’entrée du parc et doit être inférieure à 37,5 pour que la visite soit autorisée. Le nombre de visiteurs maximum est par d’ailleurs divisé de moitié par rapport à la normale, et les billets doivent être achetés en ligne en indiquant la date et l’heure de la venue.

Le nombre de personnes à prendre place en même temps sur une attraction est restreint, et les parades et autres spectacles n’ont pas lieu. Il ne sera pas non plus possible de s’approcher des personnages de Disney.

Le port du masque est bien entendu demandé.

