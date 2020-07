Le Covid-19 pourrait devenir encore plus agressif lors d’une deuxième vague : un expert japonais reconnu nous avertit

Actualités

« La transmission continue de personne à personne favorise la prolifération du coronavirus dans le corps, et par la même occasion les risques qu’il se développe en un agent encore plus infectieux et dangereux », a averti le 1er juillet Kida Hiroshi, un expert reconnu des maladies grippales, et professeur invité du centre de recherche sur la zoonose de l’Université de Hokkaidô.



Kida Hiroshi

Le spécialiste ajoute : « Le monde scientifique comprend désormais que les virus de la grippe provoquent des pandémies, telle la grippe espagnole, et qu’ils deviennent encore plus agressifs lors de leur deuxième ou troisième vague, ou bien après qu’ils ont été saisonniers. »

Le nombre de cas de contaminations aux États-Unis et en Inde continue de croître en suscitant de très grandes inquiétudes. « Le Covid-19 n’a pas de frontières. Il faut rester vigilant tant que d’autres pays continuent d’affronter ce virus », a fait remarquer le professeur.

(Voir le dernier bilan du coronavirus au Japon)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]