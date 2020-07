Ouverture d’un café « écolo », sans aucun ingrédient d’origine animale, dans le quartier de luxe de Tokyo

Actualités

Afin de contribuer à la promotion d’une société durable, la fameuse chaîne de cafés Komeda a ouvert son premier établissement « écologique » dans le quartier de luxe de Ginza, à Tokyo, le 15 juillet.



Le nouveau café « KOMEDA is »

Ainsi, aucun ingrédient d’origine animale n’y est utilisé, l’élevage étant considéré comme l’une des causes du réchauffement climatique. Le beurre est remplacé par de la crème de lait de soja, et le client peut consommer des hamburgers composés de riz et de soja.

Le nouveau café « KOMEDA is » est ouvert de 7 h à 23 h.



Aucun ingrédient d’origine animale n’est utilisé.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]