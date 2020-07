Niveau d’alerte sanitaire maximum à Tokyo : une propagation active du virus mais moins de cas graves

Actualités

Le 15 juillet, la gouverneure de Tokyo Koike Yuriko a annoncé qu’en accord avec le comité gouvernemental d’experts sanitaires, le niveau d’alerte au coronavirus a été monté à son maximum (4).

La capitale connaît en effet une hausse importante du nombre de cas d’infections depuis deux semaines environ. La barre des 100 cas est dépassée au quotidien depuis le 2 juillet, et même celle des 200 cas six fois, dont plus de 280 personnes testées positives le 16 juillet. Pour informations, moins de 50 cas étaient enregistrés par jour entre le début du mois de mai et la fin juin.

Koike Yuriko a appelé les habitants à ne pas se rendre dans les établissements qui ne respectent pas les directives sanitaires.



La gouverneure de Tokyo tenant une pancarte « Évitez les lieux qui ne respectent pas les directives sanitaires ! » (le 15 juillet à la mairie de Tokyo).

La gouverneure a néanmoins expliqué que la situation actuelle diffère de celle du pic d’infections en avril car il y a beaucoup moins de personnes hospitalisées dans un état grave. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles l’état d’urgence n’est pas décrété pour le moment.

Le 15 juillet, le pays a enregistré au total de 452 contaminations, le chiffre le plus haut depuis la levée de l’état d’urgence le 25 juin. Les villes d’Osaka et de Sapporo (préfecture de Hokkaidô) sont les plus touchées en dehors de Tokyo.



Le niveau d’alerte au coronavirus a été monté à 4, son maximum (le 15 juillet à la mairie de Tokyo).

(Voir le dernier bilan du coronavirus au Japon)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]