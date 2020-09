Des ombrelles gratuites proposées les jours d’alerte à la canicule dans la région de Tokyo

Actualités

Le ministère japonais de l’Environnement met actuellement à disposition des ombrelles gratuites pour se protéger des coups de chaleur lorsque des alertes à la canicule sont lancées. Ce projet est effectué en coopération avec une société privée, Nature Innovation Group, proposant son service « Ikasa » (prononcer ai-kasa) de locations d’ombrelles.

Le système d’alerte à la canicule au Japon est mis en place pour la première fois cette année, et il concerne actuellement la région de Tokyo et huit préfectures environnantes. Les jours de grosses chaleurs, il est possible de se procurer des ombrelles dans environ 450 emplacements situés dans les préfectures de Tokyo, Saitama, Kanagawa et Ibaraki.

En temps normal, il est également possible de louer une ombrelle en s’enregistrant au préalable sur l’application « Ikasa », à 70 yens la location pour une journée.

