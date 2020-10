Première rencontre Suga-Pompeo, pour renforcer l’alliance nippo-américaine contre la puissance chinoise

Actualités

Le mardi 6 octobre, le Premier ministre Suga Yoshihide a rencontré le secrétaire d’État américain Mike Pompeo à Tokyo. C’est la première fois que le dirigeant japonais s’entretient avec un haut responsable d’un pays étranger depuis sa prise de fonction le 16 septembre dernier.

Les deux hommes ont discuté pendant une quinzaine de minutes dans le bureau du Premier ministre. Ils se sont accordés pour renforcer leur alliance et se rapprocher davantage de l’Australie et de l’Inde afin d’assurer la prospérité d’une zone Indo-Pacifique libre et ouverte contre les tentatives d’expansion de la Chine.

Suga Yoshihide a également demandé la coopération des États-Unis dans le lourd problème des enlèvements de ressortissants japonais par la Corée du Nord, ce à quoi Mike Pompeo a répondu : « Nous vous soutiendrons sur tous les plans. »

Le leader japonais a par ailleurs fait savoir qu’il priait pour la santé du président Donald Trump et de son épouse Melania, à peine sortis de l’hôpital après avoir été infectés au Covid-19.

