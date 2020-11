Détermination pour organiser les JO et vaccination pour les athlètes : Thomas Bach à Tokyo se montre confiant

Actualités

Le président du Comité International Olympique (CIO) Thomas Bach est en visite au Japon afin de montrer sa détermination à organiser les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Le 16 novembre, il s’est entretenu avec la gouverneure de la capitale Koike Yuriko, puis a été reçu par le Premier ministre Suga Yoshihide.

Thomas Bach a expliqué qu’il n’y avait aucun doute sur la tenue des JO à partir du 23 juillet prochain, et qu’il était extrêmement confiant quant à la mise en place d’un environnement sûr pour l’accueil des athlètes et des spectateurs.



Thomas Bach, président du Comité International Olympique (CIO) et Mori Yoshirô, président du Comité d’organisation des JO de Tokyo, lors d’une conférence de presse tenue à Tokyo le 16 novembre.

Lors de sa conférence de presse, Thomas Bach a assuré qu’au vu de la situation actuelle au Japon, « il est tout à fait possible d’y planifier un grand événement sportif », et que « de tels événements sont organisés avec succès dans le monde entier ». Il s’est également exprimé sur le développement d’un vaccin anti-coronavirus : « Nous en aurons sûrement un d’ici l’été prochain, et j’aimerais que le plus grand nombre d’athlètes étrangers se fassent vacciner. Le Comité prendra en charge les dépenses, les Japonais peuvent nous faire confiance. »

Les Jeux olympiques de Tokyo étaient prévus pour se dérouler à partir du 24 juillet 2020, mais la crise du Covid-19 a contraint les organisateurs à les reporter à l’été 2021. (Pour plus de détails, voir notre article : De la candidature de Tokyo pour les JO 2020 jusqu’au report dû au coronavirus : l’imprévisible chronologie)

