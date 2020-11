« Demon Slayer », le manga le plus populaire au Japon touche à sa fin

Actualités

Le manga Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba est sans aucun doute le phénomène de l’année 2020 dans le domaine de la sub-culture japonaise. Le 23e et dernier tome de la série la plus populaire actuellement au Japon est prévu pour le 4 décembre sur l’Archipel, avec un tirage initial de 3,95 millions d’exemplaires. Selon la maison d’édition Shûeisha, le manga aura ainsi réalisé au total un tirage de plus de 120 millions d’exemplaires.

Demon Slayer est en cours de parution en France aux éditions Panini.

Créée par Gotôge Koyoharu, cette œuvre se déroule dans le Japon du début du XXe siècle. Un jeune homme, Kamado Tanjirô, cherche le moyen de sauver sa sœur transformée en démon tout en se vengeant de ceux qui ont massacré sa famille.

La série paraissait régulièrement sous forme de feuilleton dans le magazine de prépublication Shônen Jump entre février 2016 et mai 2020.

Le film sorti au Japon en octobre a atteint 15,7 milliards de recettes au box-office en seulement 17 jours d’exploitation, et culmine au classement des 30 des produits et concepts les plus populaires au Japon en 2020 selon le magazine Nikkei Trendy. (Voir le top 30)

