Comment amener les seniors à rendre leur permis de conduire : un programme « sans voiture » à Osaka

Actualités

Les accidents de la circulation provoqués par les personnes âgées sont un véritable problème de société au Japon, et bon nombre d’entre elles sont très réticents à l’idée de rendre leur permis.

Pour tenter de trouver une solution, le département de la police préfectorale d’Osaka met actuellement en place un programme invitant à s’habituer à une vie sans voiture, encourageant les seniors entre 70 et 90 ans à utiliser les transports publics ou prendre un vélo, tout en leur laissant la liberté de continuer à conduire leur véhicule.

Les participants au programme recevront une fiche où ils y inscriront leurs trajets avec et sans voiture, leur permettant ainsi de faire des comparaisons et livrer leurs impressions (sur le gain de temps, le côté économe, l’avantage de prendre un taxi, etc.). Le département de police prévoit aussi d’offrir des coupons de taxi de 2 000 yens (16 euros) et des bons de réduction dans les magasins.

Si le succès du programme est au rendez-vous, les participants pourraient remettre leur permis de leur plein gré.



La fiche du programme

Article lié

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]