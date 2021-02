Après la démission de son président pour des propos sexistes, le Comité d’organisation des JO de Tokyo nomme une femme à sa tête

Actualités

Le jeudi 18 février, Hashimoto Seiko a été nommée présidente du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, et se retire donc de son poste de ministre de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes.

Elle prend ainsi la place de Mori Yoshirô qui avait dû démissionner suite à ses propos sexistes tenus en public au début du mois. L’homme de 83 ans, ancien Premier ministre, avait en effet dit que les réunions avec les femmes prenaient trop de temps à cause de leur besoin de se concurrencer à tout prix. (Voir notre article lié)

Hashimoto Seiko aura la lourde tâche de devoir prendre les mesures sanitaires adéquates en vue de l’ouverture du plus grand événement sportif mondial, qui débutera dans cinq mois. Elle est par ailleurs elle-même ancienne athlète, et a obtenu la médaille de bronze aux Jeux d’hiver d’Albertville en 1992 au patinage de vitesse sur 1 500 mètres.

(Voir notre interview : Hashimoto Seiko, « patronne » des Jeux olympiques de Tokyo et ancienne ministre pour l’autonomisation des femmes)

