Rallongement de l’état d’urgence à Tokyo et les régions environnantes pour deux semaines

Actualités

Le 5 mars, le Premier ministre Suga Yoshihide a annoncé un nouveau rallongement jusqu’au 21 mars de la période d’état d’urgence sanitaire pour Tokyo et trois de ses préfectures environnantes, à savoir Kanagawa, Saitama et Chiba.

Le dirigeant japonais s’est profondément excusé de ne pas avoir levé l’état d’urgence le 7 mars, comme il était prévu à l’origine. « Cette décision est essentielle pour empêcher tout rebond de l’épidémie, et ainsi permettre de sortir de cette situation le plus rapidement possible », a-t-il précisé.

Le nombre de cas de contaminations au quotidien dans la capitale oscille ces derniers jours entre 200 et 300 cas.

Si les vaccinations ont déjà débuté sur le personnel soignant, les personnes âgées seront concernées à partir du 12 avril.

