Une minute de silence et les paroles de l’empereur Naruhito pour les dix ans du séisme de la côte Pacifique du Tôhoku

Actualités

Jeudi 11 mars, dix ans tout juste depuis le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon et la catastrophe nucléaire de Fukushima, une cérémonie commémorative s’est tenue au théâtre national de Tokyo en présence notamment du couple impérial, du Premier ministre Suga Yoshihide et des représentants des familles des victimes.



L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako

Une minute de silence a été observée dans tout l’Archipel à 14 h 46, l’heure précise à laquelle le séisme de magnitude 9 a secoué une grande partie du pays et provoqué un tsunami meurtrier dans la région nord-est.

L’empereur Naruhito, a prononcé des paroles de soutien aux habitants des régions sinistrées : « Il est essentiel de joindre nos cœurs avec ceux qui souffrent de cette tragédie, et cela, le plus longtemps possible. »

Le souverain assistait pour la première fois à cet événement commémoratif, qui se tient depuis 2012 et avait été annulé l’année dernière pour raisons sanitaires. Il sera par ailleurs le tout dernier organisé officiellement par le gouvernement.



Le Premier ministre Suga Yoshihide



Les représentants des familles de victimes des régions d’Iwate, Miyagi et Fukushima

Voir nos articles sur les dix ans de Fukushima :

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]