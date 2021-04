Le gouvernement japonais publie les premiers chiffres du nombre de vaccinés

Actualités

Le lundi 19 avril, le gouvernement japonais a publié pour la première fois les chiffres du nombre de vaccinés contre le Covid-19 dans le pays (à la date du vendredi 16 avril).

D’après ces données, la première dose a été administrée à un quart du personnel soignant, soit environ 1,2 million de personnes, avec une campagne de vaccination ayant débuté le 17 février. Près de 720 000 d’entre eux ont reçu les deux doses nécessaires.

Régions les plus touchées par l’épidémie, les préfectures de Tokyo et d’Osaka enregistrent le plus grand nombre de vaccinés.

La vaccination des seniors est mise en place depuis le 12 avril, mais 9 préfectures sur les 47 du pays n’ont pas encore commencé cette opération. Environ 13 000 personnes âgées ont reçu leur première injection, sur les 36 millions au total.

Les chiffres officiels de la vaccination au Japon sont disponibles sur le site du Cabinet du Premier ministre (en japonais).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]