Chiffres de la vaccination au Japon : près d’un tiers des seniors ont reçu leur première dose

Le jeudi 10 juin, le gouvernement japonais a annoncé les derniers chiffres de la vaccination. La vaste campagne est actuellement concentrée sur le personnel soignant et les seniors (65 ans et plus).

Sur les 36 millions de personnes âgées de l’Archipel, 11,56 millions ont reçu leur première dose, avec parmi eux 1,43 million qui ont effectué les deux doses. Concernant les professionnels de santé, la grande majorité, 5,09 millions précisément, a reçu une première dose, et 3,72 millions ont effectué les deux doses.

Le vaccin de Pfizer est administré dans presque la totalité des cas, le reste avec le produit de Moderna.

Le Japon s’est donné plusieurs objectifs ambitieux, parmi lesquels la vaccination de plus de 80 % des personnes âgées d’ici la fin juillet, et la vaccination de toutes les personnes qui le désirent d’ici novembre.

(Voir également notre article : Pourquoi la vaccination contre le coronavirus est-elle aussi lente au Japon ?)

