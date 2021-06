Xiang Xiang, le panda star du Japon, fête ses quatre ans et ne rentre pas encore en Chine

Actualités

Après une longue période de fermeture pour raisons sanitaires, le zoo d’Ueno, le plus fameux de Tokyo, est de nouveau accessible au public. Et on peut dire que cela tombe bien : les visiteurs ont pu revoir la star du zoo, le panda Xiang Xiang, qui fêtait justement ses quatre ans le samedi 12 juin.

Pour l’occasion, une vidéo de son évolution depuis sa naissance a été mise en ligne sur le site officiel du zoo, car organiser un véritable événement en pleine épidémie aurait comporté des risques.



Xiang Xiang, le 7 juin au zoo d’Ueno.

Par ailleurs, Shin Shin, la mère de Xiang Xiang, présente actuellement des signes de grossesse. En mars dernier en effet, un accouplement avait eu lieu avec son partenaire Ri Ri après quatre ans d’attente. Xiang Xiang deviendra donc peut-être une grande sœur.

Juste après ses deux ans, Xiang Xiang aurait dû rentrer en Chine, le pays d’origine de ses parents. Et si Pékin avait finalement accepté de la laisser un an et demi de plus au Japon, la pandémie a de nouveau fait reculer l’échéance jusqu’à la fin de cette année.

La visite du zoo d’Ueno se fait uniquement par réservations, et il est interdit de photographier les pandas.

Les pandas sont les gros mammifères les plus populaires du Japon (voir notre article lié : Les pandas au Japon : un boom rendu possible grâce à la Chine).

