La vaccination des personnes de moins de 65 ans a commencé au Japon pour combler les créneaux vacants

Depuis le jeudi 17 juin, la vaccination est ouverte pour toute personne entre 18 et 64 ans afin de combler les nombreux créneaux vacants des deux grands centres de Tokyo et Osaka. Gérés par les Forces d’auto-défense japonaises et opérationnels depuis près d’un mois, ils étaient jusqu’alors réservés uniquement aux seniors (65 ans et plus).

Le vaccinodrome de Tokyo se trouve dans le bâtiment gouvernemental numéro 3, dans le quartier d’Ôtemachi, et celui d’Osaka au Centre de congrès international de la préfecture.



Au vaccinodrome de Tokyo

Il est possible de prendre rendez-vous à la seule condition de posséder un coupon que l’on aura préalablement obtenu à la mairie de sa municipalité.

Le vaccin utilisé pour les 18-64 ans est celui de Moderna.

Le Japon s’est donné plusieurs objectifs ambitieux, parmi lesquels la vaccination de plus de 80 % des personnes âgées d’ici la fin juillet, et la vaccination de toutes les personnes qui le désirent d’ici novembre.

