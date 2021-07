Les cendres du gourou de la secte Aum, responsable de l’attentat au gaz sarin à Tokyo, reviendront à sa deuxième fille

Actualités

Le lundi 5 juillet, la Cour suprême japonaise a définitivement tranché le litige familial concernant la conservation des restes d’Asahara Shôko, l’ancien gourou de la secte Aum Shinrikyô, qui a été exécuté par pendaison en juillet 2018 avec six autres de ses disciples.

C’est sa deuxième fille qui récupérera ses cendres et ses fragments de cheveux, après le rejet des appels venant de sa quatrième fille d’une part, et de sa femme et de son second fils d’autre part. La décision de la Cour suprême confirme ainsi celles du Tribunal des affaires familiales de Tokyo et de la Haute Cour de Tokyo.



Asahara Shôko (photo de 1990)

Asahara Shôko, de son vrai nom Matsumoto Chizuo, avait été déclaré responsable de l’attentat au gaz sarin perpétré dans le métro de Tokyo le 20 mars 1995, causant la mort de 13 personnes. La secte avait également été impliquée dans l’assassinat de la famille d’un avocat en 1989 et une première attaque au gaz sarin dans la ville de Matsumoto en 1994.

La secte Aum a été rebaptisée Aleph en 1999 et compte aujourd’hui environ 1 200 membres. L’organisation reste surveillée par les autorités.

(Voir aussi notre article : L’exécution des membres de la secte Aum : la société japonaise dans le déni)

