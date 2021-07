Un chat gigantesque au cœur de Tokyo fascine les passants

Actualités

Shinjuku est l’un des plus grands quartiers d’affaires de Tokyo, et l’on n’a en général pas le temps de flâner aux heures de pointe. Difficile pourtant de ne pas s’arrêter quand un chat géant apparaît au-dessus de nous.

Depuis le 12 juillet en effet, un impressionnant félin de 10 mètres de haut est projeté en 3D sur un écran 4K incurvé de 150 m2 sur le bâtiment Nishi Shinjuku 3-chôme Building (près de la sortie Est de la gare). L’image a fait le tour des médias du monde entier.

Le chat apparaît entre 7 h et 20 h. On le voit changer souvent de position et même son miaulement est audible !

