Comment se portent les jumeaux pandas du zoo de Ueno ?

Actualités

Les jumeaux pandas nés au zoo de Ueno, à Tokyo, le 23 juin dernier, semblent montrer tous les signes d’une bonne croissance, et une vidéo officielle a été diffusée le 13 juillet pour le plus grand plaisir des fans. Des poils noirs ont commencé à pousser autour de leurs yeux, leurs oreilles et leurs pattes. Le bébé mâle mesure 20 cm pour 400 grammes, et le bébé femelle 21 cm pour 527 grammes. Ils n’ont pas encore de nom pour l’instant.

Les pandas étant les gros mammifères les plus populaires du Japon, la naissance de jumeaux avait suscité un formidable engouement, quatre ans après celle de la femelle Xiang Xiang.

La visite du zoo d’Ueno se fait uniquement par réservations, et il est interdit de photographier les pandas.

