Des sites préhistoriques japonais ont été inscrits au patrimoine culturel mondial de l’Unesco

Actualités

Le mardi 27 juillet, le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a enregistré des sites préhistoriques japonais sur sa liste du patrimoine culturel mondial.

Plus précisément, il s’agit de 17 ruines archéologiques se trouvant sur l’île septentrionale de Hokkaidô, ainsi que dans la région du Tôhoku, le nord-est du pays. Elles datent toutes de la période dite « Jômon », qui se situe entre l’apparition de la poterie, il y a quelque 15 00 ans au plus tôt, et celle de la riziculture en terrain sec, il y a environ 2 400 ans.



Une statuette en terre cuite dogû retrouvée sur le site préhistorique de Kamegaoka, dans la ville de Tsugaru (préfecture d’Aomori). Elle est conservée au musée national de Tokyo en tant que Trésor national important.



Une habitation restaurée du site préhistorique de Sannai-Maruyama (préfecture d’Aomori)

Parmi les 17 sites recommandés, citons entre autres les vestiges d’habitations de Sannai-Maruyama (préfecture d’Aomori), les cercles de pierre du site Oyu Kanjô Resseki (préfecture d’Akita), le village forestier de Goshono (préfecture d’Iwate) ou encore le site de Kita-Kogane Kaizuka (préfecture de Hokkaidô), où ont été retrouvés des coquillages et des ossements de poissons.

Le Japon possède désormais 20 sites enregistrés au patrimoine culturel et 5 au patrimoine naturel, avec l’ajout le 26 juillet de certaines îles du sud-ouest du pays.



Les cercles funéraires du site préhistorique de Kiusu, dans la ville de Chitose (préfecture de Hokkaidô)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]