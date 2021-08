Une belle ambiance à petite échelle : le célèbre festival d’été japonais « Hamagasa matsuri »

Actualités

L’été au Japon est synonyme de festivals traditionnels. Et si la pandémie a provoqué l’annulation de la grande majorité d’entre eux l’année dernière, l’Archipel a depuis appris à vivre avec le Covid-19 et se montre capable d’organiser des événements tant que la sécurité sanitaire est assurée.

C’est ainsi que le 5 et 6 août s’est déroulé le « Hamagasa matsuri », l’un des plus célèbres festivals du Japon, et fierté de la préfecture de Yamagata, au nord-est du pays. S’adaptant au contexte épidémique, les parades habituelles dans les rues de la ville de Yamagata, où les participants dansent frénétiquement en agitant habilement des chapeaux ornés de fleurs, ont été déplacées dans un terrain de baseball. Les danseurs, enfants et adultes, portaient un masque. Mieux vaut une bonne ambiance à petite échelle qu’aucune ambiance du tout !

(Voir également notre article : Quatre grands festivals du Tôhoku [3] : le Hanagasa matsuri de Yamagata)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]