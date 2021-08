L’empereur exprime ses « profonds remords » à la cérémonie du 15 août à la mémoire des victimes de guerre

Actualités

Le 15 août, comme chaque année, l’empereur du Japon a prononcé un discours pour la paix en mémoire des 3,1 millions de victimes de la Seconde Guerre mondiale. Le couple impérial s’est incliné devant la stèle commémorative, au Nippon Budôkan, à Tokyo.

« J’exprime mes plus profonds remords et souhaite de tout cœur que cette tragédie qu’est la guerre ne se répète plus jamais. »



La cérémonie tenue au Nippon Budôkan, le 15 août



Le couple impérial, le 15 août

La cérémonie des 76 ans depuis la fin du conflit s’est déroulée dans un contexte particulier en raison de la pandémie. Le nombre de participants n’a jamais été aussi bas : seule une personne par préfecture pouvait représenter les familles des victimes. Le port du masque était obligatoire, même pour le souverain lorsqu’il a pris la parole, et l’hymne national n’a pas été accompagné par les chants des participants.

L’empereur Naruhito a aussi tenu à évoquer la situation sanitaire.

« La crise du coronavirus nous confronte une nouvelle fois à de grandes souffrances, mais notre union permettra de les surmonter. Je prie du fond du cœur pour que nous continuions à aspirer au bonheur et à la paix. »

Le même jour, de nombreuses personnes se sont également recueillies au cimetière national de Chidori-ga-fuchi, à Tokyo, dédié aux soldats morts au combat.



Au cimetière national de Chidori-ga-fuchi, le 15 août



Au cimetière national de Chidori-ga-fuchi, le 15 août

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]