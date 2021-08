Un tiers des chômeurs japonais sont sans emploi depuis au moins un an

Actualités

Un rapport du ministère des Affaires intérieures et des Communications relatif aux personnes sans emploi au Japon entre avril et juin 2021 a révélé que 32 % d’entre eux n’avaient pas retrouvé de travail depuis au moins un an.

Plus précisément, cela concerne 740 000 personnes parmi les 2,33 millions de chômeurs pour le trimestre avril-juin, soit 190 000 de plus que l’année précédente pour la même période.

Ce chiffre trouve en partie sa cause par la baisse du nombre d’employés dans le secteur du service (hôtel et restaurant entre autres), durement touché par la crise sanitaire. Les états d’urgence ou de quasi-urgence successifs en vigueur dans de nombreuses régions du Japon poussent en effet les commerces à fermer leurs portes avant 20 h et à ne pas vendre de l’alcool. Les clients sont donc moins nombreux, entraînant une baisse du nombre de travailleurs nécessaires.

Kanda Kanji, économiste à l’Institut de recherche Daiwa, explique que les personnes ayant dû quitter leur travail dans l’industrie des services ont du mal à obtenit un nouvel emploi dans un autre domaine, qui nécessite des compétences différentes.



L’un des bâtiments du ministère des Affaires intérieures et des Communications, à Tokyo

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]