Nouveau record du nombre de centenaires au Japon, avec près de 90 % de femmes

En amont de la journée de congé national dédiée aux personnes âgées, le lundi 20 septembre, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé que le nombre estimé de centenaires avait atteint un nouveau record.

Le Japon comptabiliserait en effet 86 510 personnes d’au moins 100 ans, soit une hausse de 6 060 par rapport à l’année dernière. Les femmes constituent l’écrasante majorité de cette population, avec 88,4 % (76 450 personnes).

Le nombre de centenaires japonais est par ailleurs en perpétuelle augmentation depuis 51 ans. En 1963, lorsque les statistiques à ce sujet ont débuté, on en comptait seulement 153. Puis le chiffre a franchi la barre des 1 000 en 1981, des 10 000 en 1998 et des 50 000 en 2012.

Il y a en moyenne 68,54 personnes centenaires pour 100 000 habitants au Japon. Parmi les régions où ce ratio est le plus élevé, citons la préfecture de Shimane (135, toujours en tête depuis neuf ans), celle de Kôchi (126), Kagoshima (119) et Tottori (114). Les trois préfectures où cette proportion est la plus basse est Saitama (42, toujours la moins élevée depuis 32 ans), Aichi (44) et Chiba (49), soit des zones plutôt urbanisées.

